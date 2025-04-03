В России призвали наладить выпуск воспевающих подвиг героев СВО детских игрушек

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть вопрос о налаживании массового выпуска детских игрушек (солдатиков, техники, специализированной литературы, аксессуаров), воспевающих подвиг героев СВО.
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