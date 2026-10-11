Мой запах хризантемы: Трогательный романтический рассказ о любви

Он привык строить склепы для живых людей и называл это современной архитектурой. Стекло, бетон, идеальная вентиляция и звенящая пустота внутри — так выглядела жизнь архитектора Ильи, пока он не купил три умирающие хризантемы.
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