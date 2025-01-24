Березовская средняя школа приглашает на традиционный вечер встречи выпускников. Приглашаем всех выпускников чтобы вспомнить юность, своих учителей и одноклассников.
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Березовская средняя школа приглашает на традиционный вечер встречи выпускников. Приглашаем всех выпускников чтобы вспомнить юность, своих учителей и одноклассников.