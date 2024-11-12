В Калужской области завели уголовное дело за невыплату зарплаты работникам

В Ферзиковском районе возбуждено уголовное дело в отношении ОАО «Племзавод Октябрьский» за невыплату зарплаты сотрудникамВ Ферзиковском районе возбуждено уголовное дело в отношении ОАО «Племзавод Октябрьский» за невыплату зарплаты сотрудникам.
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