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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Айлендерс» прервали серию из 6 поражений подряд, обыграв «Миннесоту». Сорокин отразил 27 из 28 бросков

Команда под руководством Патрика Руа одержала первую победу в последних 7 играх.  Вратарь Илья Сорокин вышел в старте и отразил 27 из 28 бросков, форвард Максим Цыплаков отметился результативной передачей.

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