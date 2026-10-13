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Царьград

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Названы самые опасные инфекции, которыми можно заразиться в путешествиях

Названы самые опасные инфекции, которыми можно заразиться в путешествиях

Отдых в Таиланде, Вьетнаме и Египте может обернуться серьезными заболеваниями. Роспотребнадзор предупредил русских туристов о серьёзных инфекционных угрозах в популярных курортных странах.

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