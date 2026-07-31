День города в Бежецке: в центре города ограничат движение транспорта 1 августа

В Бежецке ограничат движение и парковку транспорта в День города. В целях обеспечения безопасности населения и территории во время праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, в Бежецке 1 августа 2026 года будет прекращено движение и парковка всех видов транспорта — сообщает Администрация Бежецкого муниципального округа.