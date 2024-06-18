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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о возвращении Смолова в «Краснодар»: «Последнего слова еще не сказал, пользу точно принесет. Будет хорошей заменой Кордобе» 

Сообщалось, что сегодня форвард пройдет медосмотр в команде Мурада Мусаева. «Переход в «Краснодар» для Смолова – это суперсобытие.

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