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Диетолог перечислила ягоды, которые опасно замораживать

Диетолог перечислила ягоды, которые опасно замораживать

Как сообщает радио Sputnik, диетолог, нутрициолог Зоя Богданова в беседе с журналистами рассказала, что в замороженных ягодах сохраняется максимальное количество витаминов, однако иногда такие ягоды могут представлять опасность для здоровья .

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