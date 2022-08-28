Диетолог перечислила ягоды, которые опасно замораживать

Как сообщает радио Sputnik, диетолог, нутрициолог Зоя Богданова в беседе с журналистами рассказала, что в замороженных ягодах сохраняется максимальное количество витаминов, однако иногда такие ягоды могут представлять опасность для здоровья .
Как сообщает радио Sputnik, диетолог, нутрициолог Зоя Богданова в беседе с журналистами рассказала, что в замороженных ягодах сохраняется максимальное количество витаминов, однако иногда такие ягоды могут представлять опасность для здоровья .
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