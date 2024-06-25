Насколько цифровые инструменты Китая, аравийцев и МВФ годятся для обхода санкций

12 июня, как раз перед швейцарским «саммитом мира», США ввели сразу два пакета довольно чувствительных санкций: санкции против Московской валютной биржи (МВБ-MOEX) и против Национального расчетного депозитария (НРД), а также запрет на предоставление услуг в области программного обеспечения для любых физических и юридических лиц – резидентов России.