3 февраля в истории

80 лет назад (1945) Завершение Висло-Одерской стратегической наступательной операции В годы Великой Отечественной войны 3 февраля 1945 года завершилась одна из крупнейших стратегических операций Советской Армии — Висло-Одерская наступательная операция.
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