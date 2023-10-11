Газопровод Balticconnector, возможно, был поврежден преднамеренно

Президент Финляндии Саули НиинистоПодводный газопровод и телекоммуникационный кабель, соединяющий Финляндию и Эстонию под Балтийским морем, были повреждены в результате, возможно, преднамеренного действия, заявило во вторник правительство Финляндии.