Газопровод Balticconnector, возможно, был поврежден преднамеренно

Президент Финляндии Саули НиинистоПодводный газопровод и телекоммуникационный кабель, соединяющий Финляндию и Эстонию под Балтийским морем, были повреждены в результате, возможно, преднамеренного действия, заявило во вторник правительство Финляндии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии