В Москве владельцу автосалона дали 8 лет за завышение цен

По данным следствия, Мамедов в сговоре с менеджером автосалона Вячеславом Пигулевским и другими сообщниками совершил серию афер, похитив у покупателей автомобилей свыше 17 миллионов рублей путем завышения цен на автомобили и навязывания клиентам невыгодных кредитных сделок.