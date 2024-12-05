Россиян предупредили об обитающих в подушках опасных микроорганизмах

Биотехнолог Золотарева: в подушках могут обитать опасные микроорганизмы В подушках могут скапливаться опасные микроорганизмы, которые представляют угрозу для здоровья, рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.