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Дзен Дневник

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Как правильно подвязывать малину весной легко и быстро

Как правильно подвязывать малину весной легко и быстро

Неухоженные растрепанные кусты малины меньше плодоносят, чаще болеют и за ними сложнее ухаживать. Чтобы растения не клонились к земле под тяжестью ягод, не падали, не переплетались между собой и не загущали посадку, не ломались под порывами сильного ветра, им необходима подвязка.

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