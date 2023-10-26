Как правильно подвязывать малину весной легко и быстро

Неухоженные растрепанные кусты малины меньше плодоносят, чаще болеют и за ними сложнее ухаживать. Чтобы растения не клонились к земле под тяжестью ягод, не падали, не переплетались между собой и не загущали посадку, не ломались под порывами сильного ветра, им необходима подвязка.