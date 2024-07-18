ВКС России получили новую партию перехватчиков МиГ-31БМ: почему Лисогоны ценятся особенно высоко

15 июля Минобороны России получило первую в этом году партию перехватчиков МиГ-31БМ, пишет MWM. Этот самолет опережает западных конкурентов по дальности действия и развивает самую высокую в мире крейсерскую скорость, а также несет крупнейший в мире бортовой радар.