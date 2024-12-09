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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камила Валиева стала одной из ведущих «Новой песни года». Она появилась на фестивале в платье в пол с разрезом

Фигуристка Камила Валиева стала одной из ведущих «Новая песня года». Музыкальный фестиваль прошел 8 декабря в московском «Мегаспорте».

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