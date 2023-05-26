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Daily Mail: норвежцев призвали избегать контакта с «российской белухой-шпионом»

Daily Mail: норвежцев призвали избегать контакта с «российской белухой-шпионом»

Норвежские власти предупредили жителей страны, чтобы они избегали контакта с белухой, которая, по мнению местных экспертов, может оказаться «российским шпионом».

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