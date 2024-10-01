Рестораны McDonald’s не смогли выявить признаки современного рабства

Сеть McDonald’s и крупные продуктовые сети не смогли выявить признаки современного рабстваt.me/mosrutop--> Сеть McDonald’s и крупные продуктовые сети не смогли выявить признаки современного рабства, говорится в расследовании ВВС.
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