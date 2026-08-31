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Север Пресс

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На Ямале спасатели за сутки потушили 47 природных пожаров

На Ямале спасатели за сутки потушили 47 природных пожаров

За минувшие сутки спасателям на Ямале удалось ликвидировать 47 природных пожаров на площади 86 006 гектаров.

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