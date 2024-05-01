Вагоны с углем сошли с рельсов в Улан-Удэ, в причинах разбирается прокуратура.

В Бурятии новая напасть – в эту среду, 1 мая, в Улан-Удэ три полувагона с углем сошли с рельсов. Инцидент произошел при выполнении маневровых работ на территории местного локомотивовагоноремонтного завода.
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