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Жанна Агалакова после увольнения с «Первого канала» выступила с речью о пропаганде

Жанна Агалакова после увольнения с «Первого канала» выступила с речью о пропаганде

Перед речью Агалакова заявила, что выступит «как гражданин и журналист». Она напомнила, что США обложили Россию «кровавыми санкциями», а набирающую силу тенденцию, направленную на уничтожение русской культуры, Агалакова назвала «неприятной».

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