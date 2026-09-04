Austin Woman Arrested After Police Find Hundreds Of Suspected Stolen Bank Cards, Keys And Mail A routine arrest in North Austin developed into a much broader investigation after police said they discovered a large collection of mail, payment cards, checks and postal keys believed to have been stolen, according to Yahoo.
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