Путин: к 2030 году флот РФ пополнят три атомных ледокола

К 2030 году российский ледокольный флот пополнят три серийных универсальных атомных ледокола проекта «Арктика», заявил президент РФ Владимир Путин во время ввода в эксплуатацию проекта «Восток Ойл» по видеосвязи.
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