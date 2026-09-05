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Аргументы и Факты

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Путин: к 2030 году флот РФ пополнят три атомных ледокола

Путин: к 2030 году флот РФ пополнят три атомных ледокола

К 2030 году российский ледокольный флот пополнят три серийных универсальных атомных ледокола проекта «Арктика», заявил президент РФ Владимир Путин во время ввода в эксплуатацию проекта «Восток Ойл» по видеосвязи.

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