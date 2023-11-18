БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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НАТОвский жабогадюкинг в Болгарии

НАТОвский жабогадюкинг в Болгарии

Игорь Перминов.   Нынешнее руководство Болгарии пришло к власти очень сомнительным путем. В начале минувшего лета, по прямому указанию посольства США, была создана парламентская коалиция из двух крупных партий евроатлантической ориентации – ГЕРБ и «Продолжаем перемены».

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