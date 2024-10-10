🇹🇷 О старом-новом названии Средней Азии В министерстве образования Турции объявили о внесении фундаментальных изменений в учебную программу по истории.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇹🇷 О старом-новом названии Средней Азии В министерстве образования Турции объявили о внесении фундаментальных изменений в учебную программу по истории.
Свежие комментарии