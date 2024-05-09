Куда наносить духи, чтобы аромат держался дольше

Хештег «парфюм» в TikTok набрал почти 200 млн просмотров. Арно Гуггенбуль, глава отдела глобального маркетинга компании Givaudan, производящей ароматы, в 2023 году сообщал, что социальные сети определяют примерно 13% покупок ароматов в США.