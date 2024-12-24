После трагедии на заводе в Абакане задержали начальника цеха

Задержан начальник сборочного цеха ООО «Корпорация Лесмаш» (г. Абакан) после несчастного случая, приведшего к гибели двух человек, 24 декабря сообщает ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.
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