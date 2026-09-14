Автопарки севастопольских больниц пополнили 12 новых автомобилей

Новый транспорт поступил в больницы Севастополя.В Севастополе новые машины получили городская больница № 1 имени Пирогова, больница № 5, больница № 4 на Северной стороне и больница № 9 в Балаклаве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым