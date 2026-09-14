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Вести Севастополь

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Автопарки севастопольских больниц пополнили 12 новых автомобилей

Автопарки севастопольских больниц пополнили 12 новых автомобилей

Новый транспорт поступил в больницы Севастополя.В Севастополе новые машины получили городская больница № 1 имени Пирогова, больница № 5, больница № 4 на Северной стороне и больница № 9 в Балаклаве.

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