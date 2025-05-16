Суд изъял имущество экс-главы «Газпром энерго» Митюшова в пользу государства

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России, признав обоснованным обращение в доход государства имущества бывшего гендиректора «Газпром энерго» Алексея Митюшова, его родственников и деловых партнеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии