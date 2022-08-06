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Два россиянина могут получить пожизненные сроки за сбыт наркотиков в Абхазии

Два россиянина могут получить пожизненные сроки за сбыт наркотиков в Абхазии

Уголовное дело возбуждено по двум эпизодам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 224 УК Абхазии (незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотического средства группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

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