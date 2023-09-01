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Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Нанта», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье

Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Нанта», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье

В субботу «Монако» Александра Головина примет «Ланс». В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева будет противостоять «Лорьяну», «ПСЖ» встретится на выезде с «Лионом».

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