Стадион «Торпедо» в Москве поставлен на кадастровый учет после реконструкции

Стадион «Торпедо» после реконструкции поставили на кадастровый учет. Данные о центральной спортивной арене имени Стрельцова внесли в Единый государственный реестр недвижимости, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве.