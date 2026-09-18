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МОСИНФОРМ

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Стадион «Торпедо» в Москве поставлен на кадастровый учет после реконструкции

Стадион «Торпедо» в Москве поставлен на кадастровый учет после реконструкции

Стадион «Торпедо» после реконструкции поставили на кадастровый учет. Данные о центральной спортивной арене имени Стрельцова внесли в Единый государственный реестр недвижимости, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве.

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