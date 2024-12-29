ЧТО СКРЫВАЕТ КИЕВ? ПРОИЗОШЕДШЕЕ В КРИВОМ РОГЕ ЭТО РАСПЛАТА ЗА РУССКИХ ДЕТЕЙ

Дмитрий Потому, что Мы не Союз Советских Социалистических Республик к сожалению ((((

ВМ Владимир Минаков Нет, не по городу, а по тому чешскому заводу, который произвёл оружие, которое убило мирных жителей. И этот завод, и заводы во Франции и Британии, производящие Skalp, Storm shedoy/