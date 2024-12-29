Удар баллистическими снарядами по Кривому Рогу похоронил чешских военных, которые причастны к обстрелам Белгорода, приведшим к гибели детей, пишут источники.
ЧТО СКРЫВАЕТ КИЕВ? ПРОИЗОШЕДШЕЕ В КРИВОМ РОГЕ ЭТО РАСПЛАТА ЗА РУССКИХ ДЕТЕЙ
Комментарии
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Дмитрий
Потому, что Мы не Союз Советских Социалистических Республик к сожалению ((((
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10 час.
ВМ
Владимир Минаков
Нет, не по городу, а по тому чешскому заводу, который произвёл оружие, которое убило мирных жителей. И этот завод, и заводы во Франции и Британии, производящие Skalp, Storm shedoy/
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9 час.
Юрий Золотарев
Всё верно, ребята! Но - ВСЁ НЕ ПРОСТО!! Будь вы на месте ВВП, не факт, что поступали бы рациональнее.
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4 час.
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