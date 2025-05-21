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ВМС США нанесли «крупнейший за всю историю» удар с авианосца

Истребители ВМС Соединенных Штатов нанесли крупнейший за всю историю авиаудар с авианосца. Об этом сообщил Business Insider (BI) со ссылкой на исполняющего обязанности начальника военно-морских операций ВМС США Джеймса Килби.

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