ВМС США нанесли «крупнейший за всю историю» удар с авианосца

Истребители ВМС Соединенных Штатов нанесли крупнейший за всю историю авиаудар с авианосца. Об этом сообщил Business Insider (BI) со ссылкой на исполняющего обязанности начальника военно-морских операций ВМС США Джеймса Килби.
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