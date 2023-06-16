ВЭБ.РФ и Калужская область будут сотрудничать в сфере развития промышленности

15 июня в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о совместной реализации проектов в Калужской области между правительством региона и Государственной корпорацией развития ВЭБ.
15 июня в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о совместной реализации проектов в Калужской области между правительством региона и Государственной корпорацией развития ВЭБ.
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