Бывший заместитель главного врача в Нижнем Новгороде подозревается в получении взяток

Следственные органы провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали бывшего заместителя главного врача по хозяйственной части одного из медицинских учреждений Нижнего Новгорода, который подозревается в получении взяток.
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