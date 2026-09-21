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От Сталинграда до СВО: как малые штурмовые группы и дроны изменили тактику боя

От Сталинграда до СВО: как малые штурмовые группы и дроны изменили тактику боя

При нарастающей активности наступательных действий российской армии не в одночасье, конечно, но планомерно меняются классические схемы и приемы, особенно при захвате опорников и районов обороны противника .

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