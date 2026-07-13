Под Чаплыгиым 11-летняя девочка упала со скутера и попала в больницу

В посёлке девочка получила травму и была доставлена в больницу.В поселке Рощинский Чаплыгинского района 12 июля около 17 часов на улице Полевой 11-летняя девочка, управляя скутером, не справилась с управлением и упала.
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