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Новости Липецка

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Под Чаплыгиым 11-летняя девочка упала со скутера и попала в больницу

Под Чаплыгиым 11-летняя девочка упала со скутера и попала в больницу

В посёлке девочка получила травму и была доставлена в больницу.В поселке Рощинский Чаплыгинского района 12 июля около 17 часов на улице Полевой 11-летняя девочка, управляя скутером, не справилась с управлением и упала.

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