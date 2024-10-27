Иван Дьяков: "Нас ждут беспрецедентные предвыборные телебаты"

Сегодня впервые в современной истории Молдовы публично встретятся в теледебатах в качестве кандидатов вышедшие во второй тур выборов нового президента страны генеральный прокурор Александр Стояногло, ставший жертвой трехгодичных незаконных полицейских, прокурорских и судебных преследований, и действующий президент Майя Санду, по требованию которой вся репрессивная машина государства незаконно, по .