Певцов выступил за возвращение Моргенштерна* в Россию

Надежда Белугина

Вот такие люди, как Певцов, имеют силу больше, чем народ России? Сколько говорим о том, что, моргенштерны портят молодёжь. А он его обратно хочет принять. Зачем? Получается, ничего положительного в изменениях в культуре Певцов не вносит - те же милохины и моргенштерны, а мы надеялись на его разум, которого, как оказалось, нет. Для чего брался? Для личного статуса? Надоели перевёртыши.