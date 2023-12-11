Россия и Белоруссия подписали меморандум в сфере лесного хозяйства

Рослесхоз и Минлесхоз Белоруссии подписали меморандум в области лесного хозяйства. На церемонии присутствовали российский вице-премьер Виктория Абрамченко и заместитель премьер-министра Белоруссии Пётр Пархомчик.
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