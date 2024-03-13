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Военное обозрение

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«По сравнению с Challenger 2 пушка на Т-80 – ничто»: реалии британского танка на Украине

«По сравнению с Challenger 2 пушка на Т-80 – ничто»: реалии британского танка на Украине

С Украины пришла обратная связь относительно боевых качеств британского танка Challenger 2. Репортеры таблоида The Sun подтвердили крайне противоречивые отзывы о натовской машине.

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