Ъ: экспортные цены на уголь из России упали до минимума

Экспортные цены на российский уголь, в том числе энергетический, снизились до минимума - $60-$78 - за тонну в зависимости от порта отправки, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов.
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