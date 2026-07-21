В Пермском крае коллекторов оштрафовали на 3,2 млн рублей за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило 583 обращения с жалобами на работу коллекторских агентств, микрофинансовых и кредитных организаций.
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