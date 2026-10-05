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Татар-информ

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Рустам Минниханов: «Даже совершенная машина не заменит живое слово учителя»

Рустам Минниханов: «Даже совершенная машина не заменит живое слово учителя»

В России сегодня празднуют профессиональный праздник педагогических работников – День учителя. В этот день принято чествовать педагогов и благодарить их за нелегкий каждодневный труд.

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