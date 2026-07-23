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Рубио назвал Международный уголовный суд тупой организацией

Рубио назвал Международный уголовный суд тупой организацией

США не войдут в состав Международного уголовного суда, заявил госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в рамках встречи министров АСЕАН в столице Филиппин Маниле.

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Комментарии
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Сергей Ковалев
для кукловодов все т.н. &quot;международные&quot; институты лишние. их глобальная пирамида власти не предполагает чего-то там &quot;международного&quot;, - чО за хрень? - тока сами, любимые, самоизбранные и исключительные!.. пипл никак не врубится, куда его ведут, как тех баранов на заклание. вроде и Шваб уже оттрепался, ранее Жак Аттали писАл, как жить будут, Жозеп Боррель соврать не даст... очнитесь, люди! глобальное частное бабло строит глобальную пирамиду власти, своей власти! и нет там места никому извне, - нет! хватит про многополярность! нет её от слова совсем. есть два полюса по определению точно так же, как плюс и минус, день и ночь, добро и зло... всё остальное болтается, как ... да-да, оно, между. ибо каждая сука свободна только в одном - в своём выборе - кто она, с кем она, т.е. свободна в выборе направления движухи к выбранному полюсу. тчк! хватит блудняков!
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