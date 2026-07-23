США не войдут в состав Международного уголовного суда, заявил госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в рамках встречи министров АСЕАН в столице Филиппин Маниле.
Рубио назвал Международный уголовный суд тупой организацией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалев
для кукловодов все т.н. "международные" институты лишние. их глобальная пирамида власти не предполагает чего-то там "международного", - чО за хрень? - тока сами, любимые, самоизбранные и исключительные!.. пипл никак не врубится, куда его ведут, как тех баранов на заклание. вроде и Шваб уже оттрепался, ранее Жак Аттали писАл, как жить будут, Жозеп Боррель соврать не даст... очнитесь, люди! глобальное частное бабло строит глобальную пирамиду власти, своей власти! и нет там места никому извне, - нет! хватит про многополярность! нет её от слова совсем. есть два полюса по определению точно так же, как плюс и минус, день и ночь, добро и зло... всё остальное болтается, как ... да-да, оно, между. ибо каждая сука свободна только в одном - в своём выборе - кто она, с кем она, т.е. свободна в выборе направления движухи к выбранному полюсу. тчк! хватит блудняков!
Ответить
1 м.
Свежие комментарии