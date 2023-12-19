Шойгу приказал исполнить просьбу военного, чью надпись нашли в Марьинке

РИАМО - 19 дек. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, которую тот оставил на стене дома в Марьинке, сообщает пресс-служба Минобороны России.
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