Южная Африка: По меньшей мере четыре человека были убиты и еще один ранен после того, как в полдень по местному времени вооруженный мужчина открыл огонь по группе людей в неофициальном поселении Hillwatch в Кариеге, Восточная Капская провинция.
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