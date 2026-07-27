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Контрафронт

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Южная Африка: По меньшей мере четыре человека были убиты и еще один ранен после того, как в полдень...

Южная Африка: По меньшей мере четыре человека были убиты и еще один ранен после того, как в полдень по местному времени вооруженный мужчина открыл огонь по группе людей в неофициальном поселении Hillwatch в Кариеге, Восточная Капская провинция.

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