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Регион 29

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Архангельская область вошла в топ-4 всероссийской акции по учету птиц

Архангельская область вошла в топ-4 всероссийской акции по учету птиц

Всероссийская акция по учету птиц объединила более 4000 человек из 56 регионов.Архангельская область показала четвертый результат в номинации «Количество птиц»: 138 участников насчитали 5773 особи и 32 вида.

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