Архангельская область вошла в топ-4 всероссийской акции по учету птиц

Всероссийская акция по учету птиц объединила более 4000 человек из 56 регионов.Архангельская область показала четвертый результат в номинации «Количество птиц»: 138 участников насчитали 5773 особи и 32 вида.
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